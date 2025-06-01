Нужно запустить рекламу google, по брендовых ключах конкурента, со своих аккаунтов!! (не с моего аккаунта)

Добрый день, нужно запустить поисковую рекламу гугл адс,по брендовых ключах конкурента! и что бы реклама была на первой странице выдаче google ads!

заголовки, описание, ключи, даю!

готов платить каждую неделю, на данный момент нужно 2 проекта пролить!

Но для начала делаем (платный тест) 2-3 дня достаточно оцениваем ваши возможность!

Прошу писать профи, которые готовы работать на постоянной основе!

ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ НОВИЧКАМ!!!! ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ЛЮДЯМ!!!!

потому что я трачу на рекламу деньги, теряю на комисси деньги, а работа потом не выполняется!

бюджет на аккаунт обсуждаем !