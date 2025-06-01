Требуется специалист для запуска контекстной рекламы в Google под ключ, ориентированной на услуги в сфере эзотерики. Необходимо разработать стратегию, создать рекламные кампании, подобрать ключевые слова и оптимизировать объявления для достижения максимальной эффективности.
Нужно запустить рекламу google, по брендовых ключах конкурента
Нужно запустить рекламу google, по брендовых ключах конкурента, со своих аккаунтов!! (не с моего аккаунта)
Добрый день, нужно запустить поисковую рекламу гугл адс,по брендовых ключах конкурента! и что бы реклама была на первой странице выдаче google ads!
заголовки, описание, ключи, даю!
готов платить каждую неделю, на данный момент нужно 2 проекта пролить!
Но для начала делаем (платный тест) 2-3 дня достаточно оцениваем ваши возможность!
Прошу писать профи, которые готовы работать на постоянной основе!
ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ НОВИЧКАМ!!!! ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ЛЮДЯМ!!!!
потому что я трачу на рекламу деньги, теряю на комисси деньги, а работа потом не выполняется!
бюджет на аккаунт обсуждаем !
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