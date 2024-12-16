Google AdWords баннеры , HTML

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Добрый день нужны Google AdWords баннеры , HTML 

саит : www.busline.md

facebook/pragachisinau

facebook/busline.md

реис Chisinau - Praga

Прикреплён и старые бандеры

https://drive.google.com/drive/folders/1XpclFZ8KLY_TRAtoU0ilTzQuzLlGD1L_?usp=share_link

Если нужны какие-то дополнительные фотографии или информация можете мне написать спасибо

adwrods image size :

300 × 250

336 × 280

728 × 90

300 × 600

320 × 100

160 × 600

970 × 250

468 × 60

250 × 250

200 × 200

320 × 50

320 × 100

300 × 250

Google AdsСоздание баннеров
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