Создание точек на Google maps

$15
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Закрыт1 заявка16 просмотров

Нужно сделать точки на гугл картах через "добавление недостающего места" нужно сделать таких +- 10-11 штук, оплата после того как опубликуется точка

Google Maps
3 месяца назад
guest_1739810834664
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