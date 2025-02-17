Мы ищем опытного специалиста по рекламе для запуска и продвижения нашего проекта — XDice.one.

XDice — это инновационное игровое веб-приложение, основанное на генераторе случайных чисел, где выигрыш или проигрыш зависят исключительно от удачи. Игра предлагает шансы на победу 9 к 1, что делает ее одной из самых честных и прозрачных игр в своей категории.

Что нам нужно:

✅ Разработка и реализация эффективной рекламной стратегии

✅ Поиск источников трафика, подходящих для продвижения игровых проектов

✅ Маркетинг в социальных сетях (без нарушения политики платформы)

✅ Работа с влиятельными лицами и партнерский маркетинг

✅ Альтернативные методы продвижения (блоги, Telegram, Discord, криптосообщества и т. д.)

Идеальный кандидат:

🔹 Опыт рекламы игровых или развлекательных проектов

🔹 Понимание ограничений на рекламу азартных игр и способов их обхода

🔹 Умение привлекать целевой трафик на сайт

Если у вас есть навыки и опыт, чтобы помочь нам привлечь трафик и развивать XDice, мы будем рады Вам !

Давайте сделаем этот проект успешным вместе! 🎲🔥

💬 Подайте заявку сейчас и расскажите, как вы можете нам помочь!