Маркетолог для закупки рекламы в Instagram

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Закрыт2 заявки15 просмотров

Ищу маркетолога для закупки рекламы в каналах Instagram и ведения трафика на посадочные страницы. Требуются обязательные кейсы в сфере продажи недвижимости. Пишите в ЛС.

InstagramПривлечение трафикаТаргетированная реклама
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
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5 дней назад
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Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
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20 часов назад
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