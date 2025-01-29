Ищется специалист для организации продвижения интернет-сервиса финансового анализа. Необходимо разработать концепцию продвижения через социальные сети и другие каналы. Целевая аудитория включает экономистов, руководителей организаций и инвесторов. Услуга новая, требуется креативный подход для привлечения клиентов и донесения ценности сервиса.
Продвижение мем-монет :: Маркетинг монет-мемов
Ищем таланты в области маркетинга мем-монет для поддержки продвижения новых и уже существующих мем-монет на блокчейне Solana.
Ваши задачи:
Создание и реализация маркетинговых стратегий для мем-монет.
Работа с социальными медиа-каналами: Telegram, Twitter (X), YouTube, Discord, TikTok и другие.
Разработка контента, привлекающего внимание, и проведение рекламных кампаний.
Взаимодействие с крипто-сообществом для увеличения охвата и вовлеченности.
Анализ и оптимизация результатов кампаний.
Требования:
Опыт работы в маркетинге криптовалют, особенно мем-монет.
Умение работать с различными социальными платформами и их аудиторией.
Креативность, знание актуальных трендов мем-культуры.
Навыки копирайтинга и создания визуального контента.
Доступ к уже существующим базам блогеров для криптопроектов будет большим преимуществом.
Что мы предлагаем:
Гибкий график и возможность работать удаленно.
Интересные проекты с быстрым ростом.
Конкурентоспособное вознаграждение.
Если вы увлечены криптовалютами, мемами и продвижением в социальных сетях, ждем ваше резюме или портфолио!
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