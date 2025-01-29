Продвижение мем-монет :: Маркетинг монет-мемов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищем таланты в области маркетинга мем-монет для поддержки продвижения новых и уже существующих мем-монет на блокчейне Solana.

Ваши задачи:

  • Создание и реализация маркетинговых стратегий для мем-монет.

  • Работа с социальными медиа-каналами: Telegram, Twitter (X), YouTube, Discord, TikTok и другие.

  • Разработка контента, привлекающего внимание, и проведение рекламных кампаний.

  • Взаимодействие с крипто-сообществом для увеличения охвата и вовлеченности.

  • Анализ и оптимизация результатов кампаний.

Требования:

  • Опыт работы в маркетинге криптовалют, особенно мем-монет.

  • Умение работать с различными социальными платформами и их аудиторией.

  • Креативность, знание актуальных трендов мем-культуры.

  • Навыки копирайтинга и создания визуального контента.

  • Доступ к уже существующим базам блогеров для криптопроектов будет большим преимуществом.

Что мы предлагаем:

  • Гибкий график и возможность работать удаленно.

  • Интересные проекты с быстрым ростом.

  • Конкурентоспособное вознаграждение.

Если вы увлечены криптовалютами, мемами и продвижением в социальных сетях, ждем ваше резюме или портфолио!

DiscordTelegramTikTokTwitterYouTubeНастройка рекламных кампанийОптимизация контентаПродвижение в социальных сетях
3 месяца назад
guest_1738110349198
3 месяца в сервисе
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Альберт
 
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Был
3 месяца назад
3 месяца назад