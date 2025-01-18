Дизайнер для агентства по поступлению за границу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки15 просмотров

Требуется дизайнер для работы в агентстве по поступлению за границу. Основные задачи: разработка дизайна историй, постов и презентаций. Отклики оставлять с пометкой «дизайн».

Дизайн постовСоздание презентаций
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Виктор
 
24 года
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Андрей
 
30 лет
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