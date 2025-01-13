Дизайн визуала ленты Instagram для психолога

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка25 просмотров

Требуется дизайнер для создания визуала ленты Instagram на 9 постов для психолога. Есть пример желаемого шрифта и трех базовых цветов в оформлении ленты. Используются личные фото. Оформление должно быть современным и цепляющим.

InstagramДизайн постов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Анна
 
22 года
год в сервисе
Была
25 дней назад
4 месяца назад