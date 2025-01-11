Дизайнер социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка16 просмотров

Ищу дизайнера для оформления проектов в Instagram в едином фирменном стиле. Необходимо создать сторис и посты, карусели. Кандидат должен быть ответственным, уметь выполнять задачи в срок, иметь хороший вкус и знание современных трендов. Опыт работы в медицинской или бьюти нише будет преимуществом. Обязательно предоставьте примеры оформления работ. Связаться можно через Telegram с пометкой «ДИЗАЙНЕР».

InstagramTelegramДизайн постов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад