Ищу дизайнера для оформления проектов в Instagram в едином фирменном стиле. Необходимо создать сторис и посты, карусели. Кандидат должен быть ответственным, уметь выполнять задачи в срок, иметь хороший вкус и знание современных трендов. Опыт работы в медицинской или бьюти нише будет преимуществом. Обязательно предоставьте примеры оформления работ. Связаться можно через Telegram с пометкой «ДИЗАЙНЕР».