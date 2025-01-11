Ищется SMM специалист для управления аккаунтами в социальных сетях. Задачи включают запуск и настройку контента, а также развитие личного бренда в области строительства. Требуется опыт и стремление к выдающимся результатам.
Дизайнер социальных сетей
Ищу дизайнера для оформления проектов в Instagram в едином фирменном стиле. Необходимо создать сторис и посты, карусели. Кандидат должен быть ответственным, уметь выполнять задачи в срок, иметь хороший вкус и знание современных трендов. Опыт работы в медицинской или бьюти нише будет преимуществом. Обязательно предоставьте примеры оформления работ. Связаться можно через Telegram с пометкой «ДИЗАЙНЕР».
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