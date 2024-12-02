Написание отзывов на различных сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок155 просмотров

Всем привет! Ищу человека для написания отзывов на различных сайтах, желательно молодая аудитория до 21 года (2gis, Яндекс Карты, Авито и др) . Оплата составляет 100 рублей за каждый написанный отзыв. Качество отзывов влияет на зарплату. Чем лучше отзыв, тем выше его стоимость. Главное чтобы были живые аккаунты) Пишите в личные сообщения для обсуждения сотрудничества.

2ГИСАвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
4 месяца назад
guest_1735926177762
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Себастьян
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ярослав
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Алина
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Илья
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
15 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ксения
 
18 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Лука
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Миша
 
15 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Тарас
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад