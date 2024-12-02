Написание отзывов на различных сайтах

Всем привет! Ищу человека для написания отзывов на различных сайтах, желательно молодая аудитория до 21 года (2gis, Яндекс Карты, Авито и др) . Оплата составляет 100 рублей за каждый написанный отзыв. Качество отзывов влияет на зарплату. Чем лучше отзыв, тем выше его стоимость. Главное чтобы были живые аккаунты) Пишите в личные сообщения для обсуждения сотрудничества.