Требуется разработка визуала для двух Instagram аккаунтов. Необходимо указать сроки выполнения работы и стоимость услуг. Ожидается креативный подход и соответствие актуальным трендам в SMM.
Собрать базу из 200 телеграм каналов по определённым критериям
Задача: собрать базу из 200 телеграм каналов нужной тематики по определенным критериям (подробное ТЗ отправлю по запросу).
Оплата договорная (только в usdt на криптокошелек)
Нужен человек, который понимает в телеграм каналах, как их находить, какие у них показатели и ТД. Плюсом будет понимание аналитических сервисов.
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