Дизайнер для оформления Инстаграм ленты тревел агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищу графического дизайнера для оформления Инстаграм ленты тревел агентства. Логотип есть, под фирменные цвета компании нужно подобрать шрифт заголовков и наборного текста, оформить несколько фирменных макетов сторис и постов, которые гармонично лягут в ленту. Составить общую структуру ведения ленты.

InstagramДизайн постов
5 месяцев назад
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