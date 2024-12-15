Ищется специалист для создания и продвижения страницы мастера маникюра в Instagram на срок 2–4 месяца. Задачи включают настройку профиля, создание качественного контента, привлечение новой аудитории и повышение активности на странице. Опыт в бьюти-сфере и навыки анализа результатов продвижения являются плюсом.
Дизайнер для оформления Инстаграм ленты тревел агентства
Ищу графического дизайнера для оформления Инстаграм ленты тревел агентства. Логотип есть, под фирменные цвета компании нужно подобрать шрифт заголовков и наборного текста, оформить несколько фирменных макетов сторис и постов, которые гармонично лягут в ленту. Составить общую структуру ведения ленты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $300
Ищется специалист по настройке рекламы на Instagram и Facebook для сферы веб-кама. Задача заключается в обходе модерации платформ с целью привлечения моделей. Необходимо наличие опыта в данной области и знание особенностей рекламной политики социальных сетей.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется СММ специалист для работы в социальных сетях. Основная задача — управление контентом и взаимодействие с аудиторией. Общение без заполнения анкет, напрямую в личных сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Шукаємо досвідченого SMM-спеціаліста для ведення та просування соціальних мереж Інтернет-провайдера. Основні завдання: розробка контенту, створення відео для TikTok, налаштування таргетованої реклами та просування акаунтів. Вимоги: досвід роботи, вміння створювати якісний контент, знання таргетингу та AI-інструментів.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется СММ маркетолог для участия в проекте по созданию личного бренда. Ожидается высокая нагрузка и активная работа в социальных сетях. Вознаграждение будет невысоким. Ищем заинтересованных специалистов для долгосрочного сотрудничества.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется специалист или команда для привлечения клиентов в spa-салон для мужчин в Новосибирске. Основные каналы: ВК и ТГ. Прозрачная система вознаграждения — 1000 рублей за привлеченного гостя. Рассматриваются варианты оплаты за звонки и лиды. Бюджет будет установлен после начала сотрудничества. Используется CRM для отслеживания конверсии и качества обслуживания.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $1500
Требуется опытный арбитражник для привлечения целевой аудитории на TG-канал, посвященный криптовалютам. Обязанности включают настройку и управление рекламными кампаниями на платформах, таких как Facebook и Google, оптимизацию для достижения максимального ROI, а также анализ новых источников трафика. Опыт работы от 1 года и знание аналитических инструментов обязательны.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется маркетолог для продвижения вебинаров в Telegram. Необходим опыт работы с этой платформой и навыки привлечения аудитории. Ожидается креативный подход и готовность к экспериментам в стратегиях продвижения.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется подготовка рассылки в WhatsApp с использованием официального WhatsApp Business API или сервисов Wati и Gupshup. Сообщения должны быть короткими и персонализированными, с четким призывом к действию. Включите сегментацию базы, тестирование перед запуском и предоставьте отчёт с метриками: доставленные, прочитанные, отклики.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $150
Ищется специалист по рекламе для продвижения услуг мастера перманентного макияжа: губы, брови, межресничка. Задачи включают создание рекламы в Instagram, контента с фото до/после и рекомендации по Telegram-каналу. Бюджет — $100–150. Ожидается стабильный поток клиентов и увеличение записей через Instagram.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад