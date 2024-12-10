Ищем опытного арбитражника для привлечения целевой аудитории на TG-канал, посвященный криптовалютам. Основная задача — привлечение качественного трафика из различных источников.

Обязанности:

• Настройка и управление рекламными кампаниями на различных платформах (Facebook, Google, и др.).

• Оптимизация кампаний для достижения максимального ROI.

• Анализ и тестирование новых источников трафика.

• Генерация качественного трафика на криптовалютную тематику.

Требования:

• Опыт работы в арбитраже трафика от 1 года.

• Знание инструментов аналитики (Google Analytics, Facebook Ads Manager и др.).

• Опыт работы с офферами на крипто- или финансовую тематику будет преимуществом.

Что мы предлагаем:

• Высокий процент от привлеченного трафика.

• Работа на удаленке.

• Готовые инструменты для работы и поддержка команды.

• Дополнительные бонусы за привлечение целевого трафика.