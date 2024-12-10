Требуется маркетолог для продвижения вебинаров в Telegram. Необходим опыт работы с этой платформой и навыки привлечения аудитории. Ожидается креативный подход и готовность к экспериментам в стратегиях продвижения.
Арбитраж трафика на TG-канал (криптовалютная тематика)
Ищем опытного арбитражника для привлечения целевой аудитории на TG-канал, посвященный криптовалютам. Основная задача — привлечение качественного трафика из различных источников.
Обязанности:
• Настройка и управление рекламными кампаниями на различных платформах (Facebook, Google, и др.).
• Оптимизация кампаний для достижения максимального ROI.
• Анализ и тестирование новых источников трафика.
• Генерация качественного трафика на криптовалютную тематику.
Требования:
• Опыт работы в арбитраже трафика от 1 года.
• Знание инструментов аналитики (Google Analytics, Facebook Ads Manager и др.).
• Опыт работы с офферами на крипто- или финансовую тематику будет преимуществом.
Что мы предлагаем:
• Высокий процент от привлеченного трафика.
• Работа на удаленке.
• Готовые инструменты для работы и поддержка команды.
• Дополнительные бонусы за привлечение целевого трафика.
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