Необхідно створити пост на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій ком'юніті. Виконавець повинен мати власний Reddit-аккаунт, створений не пізніше 2023 року, для забезпечення автентичності публікації.
СММ-специалист для ведения Instagram-аккаунта
Ищем креативного и ответственного специалиста, который любит создавать увлекательный контент и знает, как удержать внимание аудитории! Полное ведение Instagram-аккаунта: создание и публикация 4 постов/рилсов каждую неделю, подготовка и размещение 1 сторис в день (всего 30 в месяц), выполнение небольших задач, связанных с поддержкой аккаунта. Ожидаем опыт работы в SMM от 1 года, наличие портфолио с кейсами, грамотность, ответственность, умение работать самостоятельно, навыки монтажа рилсов и сторис. Условия работы: работа удалённо, возраст от 18 лет, оплата 10–16 тыс. рублей за проект с перспективой увеличения дохода, оплата после выполнения задач, возможна работа по договору. Отклики принимаются только с примерами кейсов и демонстрацией навыков монтажа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется собрать базу из 200 телеграм-каналов по определенным критериям. Идеальный кандидат должен разбираться в каналах, их показателях и аналитических сервисах. Подробное ТЗ будет предоставлено по запросу.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется опытный SMM-специалист с минимум 2-летним опытом работы для разработки и реализации стратегий на зарубежных рынках. Задачи включают координацию копирайтера и таргетолога, создание контент-плана для LinkedIn и Twitter, написание engaging-контента на английском, а также анализ эффективности и корректировку стратегии. Работа в европейской компании с оплатой от 300$ в месяц.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка визуала для двух Instagram аккаунтов. Необходимо указать сроки выполнения работы и стоимость услуг. Ожидается креативный подход и соответствие актуальным трендам в SMM.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходима модерация аккаунта в Instagram, включающая создание профиля, его наполнение контентом и разработку контент-плана. Также требуется настройка рекламы для привлечения аудитории и повышения вовлеченности. Ожидается профессиональный подход к SMM и SMO.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется СММ специалист для работы в области психологии. Необходимо предоставить примеры успешных кейсов и опыт работы с социальными сетями. Ожидается знание специфики ниши и умение привлекать целевую аудиторию.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Ищем опытного SMM-менеджера для продвижения нашей игровой платформы в Telegram. Необходимо разработать стратегии для привлечения целевой аудитории, повышения узнаваемости бренда и привлечения пользователей. Опыт работы в игровой индустрии и знание Telegram обязательны. Увлечение играми и социальными сетями приветствуется.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо раскрутить телеграм-канал, добавив целевых пользователей, интересующихся блокчейн-тематикой, играми и заработком цифровых активов. Ожидается применение эффективных стратегий SMM и SMO для привлечения аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для оформления Инстаграм ленты тревел агентства. Необходимо подобрать шрифты под фирменные цвета, создать макеты постов и сторис, а также составить структуру ведения ленты. Логотип уже имеется.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для создания и продвижения страницы мастера маникюра в Instagram на срок 2–4 месяца. Задачи включают настройку профиля, создание качественного контента, привлечение новой аудитории и повышение активности на странице. Опыт в бьюти-сфере и навыки анализа результатов продвижения являются плюсом.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 месяца назад