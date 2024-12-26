СММ-специалист для ведения Instagram-аккаунта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки19 просмотров

Ищем креативного и ответственного специалиста, который любит создавать увлекательный контент и знает, как удержать внимание аудитории! Полное ведение Instagram-аккаунта: создание и публикация 4 постов/рилсов каждую неделю, подготовка и размещение 1 сторис в день (всего 30 в месяц), выполнение небольших задач, связанных с поддержкой аккаунта. Ожидаем опыт работы в SMM от 1 года, наличие портфолио с кейсами, грамотность, ответственность, умение работать самостоятельно, навыки монтажа рилсов и сторис. Условия работы: работа удалённо, возраст от 18 лет, оплата 10–16 тыс. рублей за проект с перспективой увеличения дохода, оплата после выполнения задач, возможна работа по договору. Отклики принимаются только с примерами кейсов и демонстрацией навыков монтажа.

InstagramSMMНаписание постовПродвижение в социальных сетяхСоздание креативовУправление аккаунтами
4 месяца назад
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