Контент для Instagram: наполнение

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Закрыт4 заявки79 просмотров

Нужно с нуля наполнить аккаунт инстаграмма у которого цель создавать доверие потенциальных клиентов. Около 100 постов НАМ НЕ нужен уникальные посты, нам нужно найти подходящие референсы, адаптировать описание/текста/перевести видео под наш продукт используя АИ площадки. Либо другую стратегию предложите. Работаем исключительно по безопасной сделке . Также заинтересованы в постоянном сотрудничестве с надежными партнерами для дальнейшего ведения акка. Референсы: https://www.instagram.com/reel/DEK5JM7M_HA/?igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D https://www.instagram.com/azqira.global/p/DEIhjB-sBME/?img_index=1

InstagramНаполнение сайтовУправление аккаунтами
4 месяца назад
guest_1709803955012
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Марат
 
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Социальные сети (SMM и SMO)