SMM специалист для управления социальными сетями

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки17 просмотров

Ищем SMM специалиста для управления аккаунтами в соцсетях, запуска и настройки контента, а также постоянного развития и улучшения личного бренда в области строительства. Требуется опытный и желающий добиться выдающихся результатов специалист.

SMMОптимизация контентаУправление аккаунтами
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Ангелина
 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
4 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад