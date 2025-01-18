Требуется дизайнер для агентства по поступлению за границу. Основные задачи включают разработку дизайна историй, постов и презентаций. Отклики необходимо оставлять с пометкой «дизайн».
Коригування сайту
Потрібно скоригувати сайт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется привлечь 200 активных пользователей в Telegram канал. Ищется специалист по SMM и SMO, способный работать с живой аудиторией для увеличения числа подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо пригласить 200 живых и активных участников в Телеграм чат. Задача направлена на увеличение аудитории и вовлеченности в общение. Требуется обеспечить активное взаимодействие среди участников.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется настройка и продвижение Instagram-страницы для сексолога. Необходимо реализовать эффективную SMM и SMO стратегию. Подробности обсуждаются в процессе общения.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки визуала ленты Instagram из 9 постов для психолога. Оформление должно быть современным, использовать личные фото и базовые цвета. Предоставлен пример шрифта и цветовой палитры. Основное внимание уделяется цепляющему и привлекательному дизайну.Закрыт4 месяца назад
Шукається фахівець для створення Telegram-каналу та групи, орієнтованих на арбітраж трафіку. Завдання включає налаштування каналу та групи, оформлення, підготовку стартового контенту, розробку дизайну та рекомендації щодо просування. Вимоги: досвід роботи з Telegram та знання інтернет-маркетингу.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления социальных сетей, в частности, профиля в Instagram. Задачи включают разработку макетов для сторис, подбор шрифтов и создание единой стилистики. Фокус на естественной и приглушенной эстетике, избегая неоновых градиентов. Специалист должен быть готов к долгосрочному сотрудничеству и решению будущих задач.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для создания постов, сторис и каруселей в едином фирменном стиле для Instagram. Кандидат должен быть ответственным, иметь хороший вкус и знание современных трендов. Опыт в медицинской или бьюти нише будет преимуществом. Примеры работ обязательны.Закрыт4 месяца назад
Ищется SMM специалист для управления аккаунтами в социальных сетях. Задачи включают запуск и настройку контента, а также развитие личного бренда в области строительства. Требуется опыт и стремление к выдающимся результатам.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Шукається фахівець ТікТокера для постійної співпраці. Завдання включають генерацію та монтаж коротких відео за допомогою ШІ, а також створення ідей для медіаконтенту. Очікується публікація цікавого контенту та привернення уваги до продукту. Розмір оплати обговорюється.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад