реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...
Заказать услуги администратора Asterisk
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги администратора Asterisk на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $450Системное администрирование2 заявкиОткрытмесяц назад
Доброго дня! Є сервер на Linux потрібно встановити та налаштувати Asterisk для здійснення та прийому дзвінків Зробити потрібно оперативно ціна? ДякуюLinuxAsteriskСистемное администрирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно создать 1 подключение маршрутизацию из двух внутренних номеров, чтобы входящие и исходящие работали и по входящим звонкам из вне посылалось письмо на почту или предоставить api по которому можно проверять список входящих звонков.AsteriskСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт10 дней назад
Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/ Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2 Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк). ...PHPJavascriptAsteriskVue.jsReact.jsВеб-программирование4 заявкиЗакрыт25 дней назад
- $50
Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/ Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2 Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк). ...PHPJavascriptAsteriskВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Установить Asterisk Подвязать номер Киевстар Создать несколько виртуальных номеров Направить входящие звонки из Киевстар на один из виртуальных номер. Исходящие звонки с виртуальных номеров направить через Киевстар Возможно ...AsteriskЗакрыт3 месяца назад
- $200
Установить и настроить sip сервер телефонии на базе Asterisk на выделенном сервере с веб-интерфейсом. Так же необходимо подключить и настроить GSM шлюз GOip на 32 порта. Настроить звонки через софтфон. Объяснить, как в дальнейшем ...AsteriskЗакрыт3 месяца назад
Нужно настроить в Asterisk (FreePBX) SIP Trunk от Укртелеком. Данные для подключения естьAsteriskСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Есть АТС на asterisk 18 + freePBX нужен скрипт (скрипт и диалплан) который позволит входящий звонок распознать средствами Яндекс SpeechKit по следующей схеме: - звонок поступает на АТС - проигрывается аудиоприветствие, в котором в конце спрашивают. Если хотите ...AsteriskСистемное программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Помочь разработчику подключиться к sip server asterisk, донастроить Asterisk сервер для взаимодействия по Websocket. Те суть такая - мы разрабатываем приложение на android которое использует библиотеку https://github.com/flutter-webrtc/dart-sip-ua которая подключается к sip серверу по websocket. У ...Закрыт8 месяцев назад
В flutter приложение необходимо добавить функции SIP звонков: инициация/прием вызова, прекращение вызова, отправка команд набора цифр в процессе звонка (DTMF) по SIP с поддержкой видеовызова по протоколу SIP. Тестовые аккаунты есть. Функциональность: 1) добавить конфигурацию SIP абонента ...Закрыт8 месяцев назад
- $20
Добиться нормальной устойчивой работы ASTERTISK c видео по протоколу WEBSOCKET. На данный момент сервер настроен не оптимально, те звонки с видео идут, соединение с сервером 200 ok успешно устанавливается, но звонки не всегда проходят, не ...Закрыт9 месяцев назад
- $20
Настроить Asterisk сервер для взаимодействия по Websocket. Те суть такая - есть приложение на android которое использует библиотеку https://github.com/flutter-webrtc/dart-sip-ua которая подключается к sip серверу по websocket. Сейчас есть только freePBX 16, Asterisk 18.14.0 и все ...Закрыт10 месяцев назад
- $150
Для flutter приложения необходимо добавить функции SIP звонков. Просто инициация вызова, прием вызова, разрыв вызова, отправка команд набора цифр в процессе звонка (DTMF) по SIP с поддержкой видеовызова по протоколу SIP. Тестовые аккаунты есть. Функциональность: 1) добавить ...Закрыт9 месяцев назад
Анализ программы выявление ошибки, разрыв авторизации транкаAsteriskВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $25
Есть 2 задачи для системного администратора: 1) Установить SSL сертификат на UBUNTU сервер и привязать к сайту чтобы открывалось на https. Сервер на godaddy (инструкция тут: https://in.godaddy.com/help/manually-install-an-ssl-certificate-on-my-apache-server-ubuntu-32078 ) , доступы имеются 2) Настроить Asterisk сервер для взаимодействия ...Закрыт9 месяцев назад
Задача связана с API Б24 (коробка) и модуля itgrix (служит для интеграции АТС asterisk с Б24). Документация: битрикс: https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/scope_telephony/telephony/telephony_externalcall_register.php itgtix: https://docs.itgrix.ru/custom_bx Задачи: 1. Настроить создание задач по пропущенным звонкам на служебного пользователя по ID (номер ID выдадим), в задачу добавлять ссылку ...БитриксAsteriskПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
- $200
Тз по ip телефонии(1 этап) Апи возвращает статус номера: # open - направляем на ...AsteriskЗакрыт10 месяцев назад
asterisk Требуется специалист, для настройки информатора, через висидайл. Система автообзвонаAsteriskЗакрытгод назад
- $200
В существующий интерфейс системы статистики АТС необходимо добавить дополнительный пункт меню - вкладку PBX Real-time На новой вкладке - пункте меню PBX Real-time необходимо выводить события, происходящие на АТС в режиме реального времени, а также создать ...AsteriskВеб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад