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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Приветствую. Это мой первый заказ на этой бирже и Дмитрий отлично справился с ним! В процессе работы Дмитрий помог составить полное ТЗ, функционал скрипта был расширен, а в процессе тестирования выловлены все баги. Всегда на связи и хорошо осведомлён о работе IP АТС Asterisk Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Ответственный работодатель, четко формирует задачи, оплата полностью и без задержек