tipadima

Дмитрий tipadima

 
43 годаРоссия/Нижний Тагил
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
gulin
Антон 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скрипт отправки СМС для АТС
Приветствую. Это мой первый заказ на этой бирже и Дмитрий отлично справился с ним! В процессе работы Дмитрий помог составить полное ТЗ, функционал скрипта был расширен, а в процессе тестирования выловлены все баги. Всегда на связи и хорошо осведомлён о работе IP АТС Asterisk Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
Ответственный работодатель, четко формирует задачи, оплата полностью и без задержек
Ответный отзыв