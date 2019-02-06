Приветствую. Это мой первый заказ на этой бирже и Дмитрий отлично справился с ним! В процессе работы Дмитрий помог составить полное ТЗ, функционал скрипта был расширен, а в процессе тестирования выловлены все баги. Всегда на связи и хорошо осведомлён о работе IP АТС Asterisk Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!