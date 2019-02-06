gulin

Антон gulin

 
44 годаРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Починить плагин WP Contact Form 7 SMS Integration

    Привет. Плагин [url=https://wordpress.org/plugins/contact-form-sms-integration/]Contact Form 7 SMS Integration[/url] Суть проблемы: если SMS шлюз, прописанный в настройках плагина недоступен (у меня так бывает, так как в качестве SMS шлюза используется смартфон), то контактная форма CF7 залипает и не может ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • ТЗ для копирайтера (металлические двери)

    День добрый Нужно написать тз копирайтеру для сайта металлических дверей (изготовление на заказ). Ссылка на сайт https://bit.ly/2WcHZzY Сбор необходимых ключевых слов за вами. Главная страница и 12 видов (если считаете, что нужно что-то убрать или добавить, предлагайте) спасибо!

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт отправки СМС для АТС

    Привет. Имеется АТС FreePBX 13  --- Это уже есть --- # После звонка выполняется запрос # bash /var/lib/asterisk/bin/sms.sh ^{FROMEXTEN} ^{ARG3} Выдает два значения: 1. FROMEXTEN ($1) - телефон звонившего 2. ARG3 ($2) - внутренний номер --- Это нужно сделать ---- sms.sh должен ...

    AsteriskBash
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
tipadima
Дмитрий 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скрипт отправки СМС для АТС
Ответственный работодатель, четко формирует задачи, оплата полностью и без задержек
Приветствую. Это мой первый заказ на этой бирже и Дмитрий отлично справился с ним! В процессе работы Дмитрий помог составить полное ТЗ, функционал скрипта был расширен, а в процессе тестирования выловлены все баги. Всегда на связи и хорошо осведомлён о работе IP АТС Asterisk Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
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