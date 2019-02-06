Привет. Плагин [url=https://wordpress.org/plugins/contact-form-sms-integration/]Contact Form 7 SMS Integration[/url] Суть проблемы: если SMS шлюз, прописанный в настройках плагина недоступен (у меня так бывает, так как в качестве SMS шлюза используется смартфон), то контактная форма CF7 залипает и не может ...
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$20
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- Юридические услугинет заявокЗакрыт5 лет назад
День добрый Нужно написать тз копирайтеру для сайта металлических дверей (изготовление на заказ). Ссылка на сайт https://bit.ly/2WcHZzY Сбор необходимых ключевых слов за вами. Главная страница и 12 видов (если считаете, что нужно что-то убрать или добавить, предлагайте) спасибо!Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет. Имеется АТС FreePBX 13 --- Это уже есть --- # После звонка выполняется запрос # bash /var/lib/asterisk/bin/sms.sh ^{FROMEXTEN} ^{ARG3} Выдает два значения: 1. FROMEXTEN ($1) - телефон звонившего 2. ARG3 ($2) - внутренний номер --- Это нужно сделать ---- sms.sh должен ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Ответный отзыв
Приветствую. Это мой первый заказ на этой бирже и Дмитрий отлично справился с ним! В процессе работы Дмитрий помог составить полное ТЗ, функционал скрипта был расширен, а в процессе тестирования выловлены все баги. Всегда на связи и хорошо осведомлён о работе IP АТС Asterisk Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!