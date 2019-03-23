ТЗ для копирайтера (металлические двери)

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок226 просмотров
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День добрый

Нужно написать тз копирайтеру для сайта металлических дверей (изготовление на заказ).

Ссылка на сайт https://bit.ly/2WcHZzY

Сбор необходимых ключевых слов за вами.

Главная страница и 12 видов (если считаете, что нужно что-то убрать или добавить, предлагайте)

спасибо!

5 лет назад
gulin
Антон 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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