ТЗ для копирайтера (металлические двери)

Всем привет. Ищу SEO-специалиста способного вести устные и письменные переговоры с представителями компании (SEO-специалист и разработчики) на английском языке. Суть задачи: Я занимаюсь поисковым продвижением сайта российского представительства одной из зарубежных компаний. Коммуникации с российским офисом я веду ...