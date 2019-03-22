Размещение ссылок на форумах (крауд)

вот собственно предмет разговора[url=http://www.bearsclub.com.ua/] http://www.bearsclub.com.ua/ [/url] от Вас ценник, сроки и месячная ставка на поддержку позиций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести размещение ссылок на форумах.
- тематика: Банковские продукты
- регион форума: Украина
- регион аккаунта: Украина
- количество: 100 шт
- сообщение: полное, информативное, текстовое
- аккаунты: прокачанные (выдержанные от 3 месяцев с количеством сообщений от 50 шт)
- риторика: помощь в выборе / ссылка, как пример успеха или не успеха / нейтральный либо больше положительный тон / без рекламы
- форумы: посещаемые от 20к мес. / модерируемые / не спамные / без участия в биржах ссылок
- Ответственность: Гарантия о не удалении сообщения и акаунта на протяжении 60 дней.
- Срок выполнения: до 45 дней.
- Возьму в работу несколько поставщиков.
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