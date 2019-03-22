Размещение ссылок на форумах (крауд)

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки140 просмотров
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Необходимо провести размещение ссылок на форумах.

  • тематика: Банковские продукты
  • регион форума: Украина
  • регион аккаунта: Украина
  • количество: 100 шт
  • сообщение: полное, информативное, текстовое
  • аккаунты: прокачанные (выдержанные от 3 месяцев с количеством сообщений от 50 шт)
  • риторика: помощь в выборе / ссылка, как пример успеха или не успеха / нейтральный либо больше положительный тон / без рекламы
  • форумы: посещаемые от 20к мес. / модерируемые / не спамные / без участия в биржах ссылок
НЕЛЬЗЯ: тролить и восхвалять продукт, участвовать в не тематических ветках обсуждений

  • Ответственность: Гарантия о не удалении сообщения и акаунта на протяжении 60 дней.
  • Срок выполнения: до 45 дней.
  • Возьму в работу несколько поставщиков.
﻿Укажите объем форумов, на которых у вас есть аккаунты, по требованиям выше, и цену за 1 ссылку/публикацию.
5 лет назад
MaxLARK
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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