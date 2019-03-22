Размещение ссылок на форумах (крауд)

[b]Сайта нет. Суппорт в создании, а именно:[/b][list][*]Составление семантического ядра для сайта;[*]Составление ТЗ для написания текстов под наполнение страниц;[*]ТЗ по SEO-оптимизации сайта и проверка;[*]Проверка текстов на соответствие[*]МЕТА теги[*]Финальная проверка после верстки и расположения контента.[/list][b]Сайт будет маленький, ...