Отредактировать рк в адвордс.

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно все ключевые запросы и объявления подвязать к соответствующим страницам на сайте.

2. Подобрать ключевые слова по украинскому языку и по русскому

3. Перебрать и  добавить больше минус слов 

4. Добавить объявления для а.б. Теста. 

5. Добавить расширения объявлений.

6. Добавить правила в случае понижения или повышения позиций объявлений.

7. Сделать максимально объёмным объявления с быстрыми ссылками на определённые запросы.

8. Корректировать бюджет и ставки.

9. Оптимизировать всю рк.

10. Разбить запросы на категории

11. Настроить аналитику корректно,

12. Добавить по ключевым запросам категорийно.

13.только по Киеву и в радиусе 40км чтоб объявления показывались 

14. Исправить ошибки допущенные в рк.

15.настррйка защиты от скликиваний

16.Настройка видео рекламы

17.проверить utm метки

18.кмс и ремаркетинг подкорректировать

5 лет назад
eugenelt
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Единоразовая SEO-рекомендация по созданию сайта

    $150

    [b]Сайта нет. Суппорт в создании, а именно:[/b][list][*]Составление семантического ядра для сайта;[*]Составление ТЗ для написания текстов под наполнение страниц;[*]ТЗ по SEO-оптимизации сайта и проверка;[*]Проверка текстов на соответствие[*]МЕТА теги[*]Финальная проверка после верстки и расположения контента.[/list][b]Сайт будет маленький, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта

    Добрый день! Ищу специалиста для продвижения сайта. Нужен человек, который проведет комплексную работу по продвижению сайта, не отдельные услуги, например по закупке ссылок и т.д. Над сайтом предстоит ещё много работы по контенту в целом - сайтом основательно ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • СЕО аудит сайта ( комплексный)

    Нужен технический СЕО аудит сайта - https://ukrzapchast.com.ua/ Комлпексный - внутрянка + внешний  Жду от Вас  анализ качественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт; анализ количественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт; скорость загрузки страницы сайта, выставление рекомендаций по ускорению работы ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайт строительной компании

    есть строительная компания екатеринбург, основные направления: - коттеджи - бани - потолки - балконы задачи: 1. определиться с формой: ﻿- общий сайт и направления на отдельных страницах ﻿- общий сайт и направления на поддоменах ﻿- ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO-оптимизация сайта на Ukit

    [list][*]Есть сайт на ukit, сделан самостоятельно. Нужен профессиональный взгляд и оптимизация.[*][u]Минимальные ожидания:[/u][/list][list=1][*]Прописать ключи в title.[*]Переписать description.[*]Добавить названия к картинкам.[*]Проверить тексты на опечатки-ошибки и исправить.[*]Настроить одинаковое меню на всех страницах. [*]Настроить внутреннюю перелинковку и тематические ссылки.[/list][list][*][u]Максимальные ожидания[/u][*]Дать ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходима SEO оптимизация сайта

    На начальном этапе требуется SEO оптимизация сайта www.dakubrak.com В дальнейшем, по результату работы, потребуется продвижение данного сайта. Отчет по сайту здесь: https://sitechecker.pro/ru/seo-report/http://www.dakubrak.com

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO специалист

    Ищу опытного SEO специалиста на удаленной основе и на постоянную занятость. Требуется знания и опыт в поисках дропов и аукционах доменов: GoDaddy, Snap Names, Name Jet и т.д. Опыт использования инструментов аналитики: MOZ, AHREFS, SEMRUSH, KEYWORD TOOLS. Умение ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижения сайта в топ гугл 10

    Здравствуйте. Нужно продвинуть многостраничный сайт в топ 10 гугл. Сайту более 10 лет. Продвинут по Челябинску, по яндексу, по гуглу частично. Старый дизайн, но обновим в ходе продвижения. Сайт на джумле. ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад