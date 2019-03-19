Комплексное продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок322 просмотра
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Добрый день!

Ищу специалиста для продвижения сайта.

Нужен человек, который проведет комплексную работу по продвижению сайта, не отдельные услуги, например по закупке ссылок и т.д.

Над сайтом предстоит ещё много работы по контенту в целом - сайтом основательно никто не занимался. Он как был сделан несколько лет назад+ доработки, так и был заброшен. функционировал как сайт визитка для знакомых и профессиональных контактов.

Основная задача - Вывести на первую страницу поисковых систем по тематическим поисковым запросах ( ремонт и отделка квартир, регион Москва, ближайшее МО), сделать привлекательным и приносящим клиентов. Работа в тандеме с Заказчиком.

Сайт http://sbikplus.ru

Задачи по SEO

1) Провести аудит.

2) Убрать все ошибки, важные для SEO - сделать заголовки, мета-теги, описание, и т.д, оптимизировать название страниц, сделать правильно семантическое ядро и т.д.

3) Подготовка задания для копирайтера,  контроль выполнения, анализ количества, качества и необходимости статей.

 4) Непосредственная работа с другими способами  продвижения - закупка ссылок, ссылочная масса на форумах и т.д.

5). Установка Яндекс метрики, Google Analytics.

6). Анализ проведенной работы, корректировка.

7). Построение отчётов и графиков.

8). По достижению основой задачи - поддержка достигнутых результатов.

9) SEO оптимизация статей, написанных Заказчиком.

Со стороны Заказчика будет отдельно проводиться комплексная работа по наполнению сайта контентом, изменению разделов, добавлению услуг, портфолио, видеоматериалов и прочие услуги. оптимизации, созданию мобильной версии, обратной связи и прочие доработки.

5 лет назад
marzar
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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