СЕО аудит сайта ( комплексный)

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Нужен технический СЕО аудит сайта - https://ukrzapchast.com.ua/
Комлпексный - внутрянка + внешний
Жду от Вас
анализ качественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт;
анализ количественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт;
скорость загрузки страницы сайта, выставление рекомендаций по ускорению работы сайта
и т.д.
Пожалуйста, обратите внимание на тематику сайта - если она вам не близка не тратьте время
Специалисты без о.р. и успешных кейсов рассматриваться не будут, извините
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