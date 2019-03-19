СЕО аудит сайта ( комплексный)

Нужен технический СЕО аудит сайта - https://ukrzapchast.com.ua/

Комлпексный - внутрянка + внешний

Жду от Вас

анализ качественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт;

анализ количественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт;

скорость загрузки страницы сайта, выставление рекомендаций по ускорению работы сайта

и т.д.

Пожалуйста, обратите внимание на тематику сайта - если она вам не близка не тратьте время

Специалисты без о.р. и успешных кейсов рассматриваться не будут, извините