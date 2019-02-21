Tamalamo

Николай Мишин Tamalamo

 
43 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • СЕО аудит сайта ( комплексный)

    Нужен технический СЕО аудит сайта - https://ukrzapchast.com.ua/ Комлпексный - внутрянка + внешний  Жду от Вас  анализ качественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт; анализ количественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт; скорость загрузки страницы сайта, выставление рекомендаций по ускорению работы ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны отзывы для интернет-магазина

    Привет , парни  Требуется большое к-во отзывов для нашего интернет-магазина автозапчастей  Отзывы простые , такого типа - http://joxi.ru/Dr8Pn61c4VW40r Сам сайт - https://chery.net.ua/product_1014013196_rychag-zadnpodveski/  Отзывы нужны под товарами, где еще нет отзывов ( таких много )  Стоимость одного отзыва 15 грн  Важный момент : ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта

    Приветствую !  Находимся в поисках талантливого Sео оптимизатора для магазина автозапчастей . [ https://asiacentr.com.ua/ ] Сайт нуждается в доработке. Высылайте предложения.  Успешные кейсы приветствуются.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аудит сайта

    Господа отпимизаторы , необходимо сделать качественный и глубокий аудит сайта - https://geelyparts.com.ua/  Пожалуйста , кто без опыта и не имел дела с автотематикой - не оставляйте заявки. Не тратьте свое и мое время.  Ваша цель - найти "косяки" ...

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аудит сайта + анализ конкурентов ( автотематика )

    Ребят , нужен аудит для сайта  СЕО специалисты без опыта работы , и без опыта работы с автотематикой сразу мимо ( без обид )  Вот мой сайт - https://china-avto.com.ua От вас комплексный аудит , конкретные предложения по решению существующих ...

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать аудит сайта

    Всем привет!  Нужно сделать аудит для моего сайта - https://zaz-shop.com.ua/  Укажите пожалуйста , сколько будет стоить аудит , какие сроки сдачи проекта  Оптимизаторов без опыта и реальных кейсов просьба не беспокоить  От аудита жду не только выявления слабых мест и ...

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад