Господа отпимизаторы , необходимо сделать качественный и глубокий аудит сайта - https://geelyparts.com.ua/ Пожалуйста , кто без опыта и не имел дела с автотематикой - не оставляйте заявки. Не тратьте свое и мое время. Ваша цель - найти "косяки" ...