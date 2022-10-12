Нужен SEO аудит для сайта https://zrobisam.com/ Цена аудита (расписать план работ) Цена создание семантического ядра Закупка ссылочной массы
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- Аудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроПоисковые системы (SEO)12 заявокОткрытмесяц назад
- $200
Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/ План задачи: Расписать : 1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый. Состав каждого варианта 2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ ...Закрыт11 дней назад
Нужно сделать подробный SEO аудит сайта - https://e-wetao.ru/ Оставляйте свои заявкиПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Нужен аудит seo с дальнейшими рекомендациями по продвижениюЗавершен5 месяцев назад
Интернет-магазин кондиционеров ventm.ru Нужен сео-аудит сайта.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется провести комплексный аудит веб-сайта с посадочными страницами для продвижения продуктов компании на бурж. Относительно недавно начала проседать органика, что и вызвало необходимость в стороннем аудите. Задачи: 1. Провести аудит и выявить имеющиеся проблемы; 2. Сформулировать экшен поинты для ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Сайт на WP, типу лендінга з декількома розділами. Потрібен SEO-аудит - зауваження/рекомендації, що не так, що потрібно виправити і т.д. Україна.WordPressАудит сайтаSEO-аудит сайтаЗакрыт10 месяцев назад
Доброго времени суток. Нужен человек с опытом провести аудит англоязычного сайта https://firstaidcompany.nz и предоставить рекоммендации по его оптимизации и/или ТЗ на тех правки если необходимы. Точнее, нужно проанализировать сайт (код и симантику), текущую Google Ads ...Аудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle AdsПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
Требуется провести профессиональный SEO-аудит сайта с последующей выработкой рекомендаций по развитию и продвижению в Яндекс и Google. Сайт планируется переделывать, переносить на другой движок и, возможно, объединять с другим, но хотелось бы понимать ту ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо провести SEO-аудит сайта и предоставить советы и рекоммендации по его продвижениюЗавершенгод назад
Шукаю SEO спеціалиста рівня міддл+ для проведення аудиту. є один проект з дуже різноманітною історією (були злети та падіння), і потрібен професійний погляд на цю історію і той шлях по якому шли і куди прийшли. Головна ...Закрытгод назад
Добрый день! Меня зовут Ираклий, я менеджер Студии Олега Чулакова. Мы сейчас в поисках SEO-специалиста для дальнейшего сотрудничества. Нам на данный момент необходим аудит нашего сайта [url=https://chulakov.ru]https://chulakov.ru[/url], продвижение наших сайтов в поиске, анализ конфигурации сайтов ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрытгод назад
Нужно для сайта bas-rent.com провести профессиональный SEO аудит сайта 1. SEO аудит со всеми рекомендациями и требованиями к исправлению ошибок 2. Рекомендации по оптимизации сайта с созданием ключевых посадочных страниц 3. Покупка статей на миралинкс 20-30 шт, анализ ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрытгод назад
Необходимо сделать сео аудит корпоративного сайта и подготовить подробный отчет. Основные данные, которые должны входить в отчет: 1. Количество страниц в индексе гугл и яндекса 2. Находится ли домен\сайт под какими-либо санкциями 3. Возраст домена 4. Количество посетителей помесячно за ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать Seo-аудит сайта по поиску Синонимов, Определить что мешает сайту расти в Яндексе и в Гугле.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужна помощь, ОПЫТНОГО seo специалиста. Нужно провести SEO аудит сайта и подсказать точки роста. Сказать что нужно делать для дальнейшего роста сайта, какие то варианты и пути. Домен: https://best-exam.ru заплачу за консультацию 500 руб.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Треба зробити міні SEO аудит сайту за прикладом звіту. Усі посилання надаю.Завершен2 года назад
Нужен качественный СЕО аудит сайта и дальнейшее его продвижения. Работали ранее с одним специалистом, не очень довольны результатом, хотя времени прошло больше года.Завершен2 года назад
1) Провести SEO-аудит сайта (маркетплейс туристической тематики) 2) Составить семантическое ядроАудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Нужно проанализировать сайт по аренде спецтехники и составить план работ по увеличению позиций о росту трафика. Регион: Москва. В этой тематике длительное время наблюдаются накрутка поведенческих факторов со стороны конкурентов на разные источники (соц.сети, прямые ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт2 года назад