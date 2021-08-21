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- Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $1200
Ведем поиск самозанятого /ИП для проектной работы на 3 месяца для сотрудничества с консалтинговой компанией IDEM. Основные задачи: Вывод на рынок нового направления услуг компании; Вывод на рынок зонтичного бренда; Разработка/ коррекция элементов фирменного стиля; Работа с лендингами (при необходимости ...Продвижение в ЯндексМаркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Сайт: odvme.com/ru.odvme.com. Тематика: каталог софта для андроид и виндовс. Требуется комплексное продвижение в Яндекс и Гугл. Основная метрика которая для меня будет результатом, трафик из ПС.AndroidSEO-оптимизацияПродвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрытгод назад
Требуется провести профессиональный SEO-аудит сайта с последующей выработкой рекомендаций по развитию и продвижению в Яндекс и Google. Сайт планируется переделывать, переносить на другой движок и, возможно, объединять с другим, но хотелось бы понимать ту ...Аудит сайтаSEO-аудит сайтаПродвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрытгод назад
Необходим знающий и опытный специалист по продвижению в Яндексе сайтов черных тематик в ТОП выдачи.Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте всем! Необходимо продвинуть в ЯНДЕКСЕ!!!! Регион РОССИЯ и отдельно СПБ и МСК. (сайт англ буквами гпросменру) У нас есть уже старый интернет магазин книг ( около 500 товаров). Уже продвигали и сейчас есть результат , ...Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрытгод назад
Продвижение через яндекс директ. Разраотка сементич ядра и т.д.Продвижение в ЯндексКонтекстная реклама12 заявокЗакрытгод назад
Сфера деятельности компании: проектирование, монтаж навесных вентилируемых фасадов.Интересуют обращения из: Москва, Балашиха, Люберцы, Мытищи, Химки, Видное.Необходимо:1) заполнить каталогом услуг компании.2) подобрать качественные фотографии3) разработка и подбор стратегии для продвижения товаровувеличение количества обращений4) оптимизировать затраты на ...Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходима оптимизация и продвижение сайта по тематике Кабельно-проводниковая продукция, по средне и больше низко частотным запросам. Просьба указать бюджет и примерный план работ.Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу специалиста по Яндекс Директ и/или Google Adwards У нас есть сайт по ремонту и изготовлению пластиковых окон Раньше над ним работали некоторые маркетологи и SEO специалисты, на сколько я знаю. Но сам сайт выглядел Совершенно ...Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Есть сайт https://levigra.ru/ Нужно CEO продвижение в Яндекс и Google. Вывод в ТОП-10 выдачи. Анализ текущих позиций делаю с помощью сервиса labrika, соответственно результат буду отслеживать там же. Оплата по договоренности. Для предметного диалога, ознакомьтесь, пожалуйста, с ...Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Имеется сайт со стабильным н/ч трафиком. Для начала Требуется: 1. Выявить проблемы которые сейчас есть, и предложить варианты их решения. Провести технический аудит сайта. 2, Увеличить ИКС сайта. Нужно свежее видение вопроса от человека, который хорошо разбирается в ...Аудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизацияПродвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт3 года назад
День добрый, специалисты. Необходимо продвижение в Яндексе и Google частной стоматологической клиники по Санкт-Петербургу. ВВОДНЫЕ: 1. В настоящее время имеется 2 отделения по городу 2. У клиники есть старый сайт, которому уже 3 года 3. Есть некоторая репутация и узнаваемость ...Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем привет! Необходимо доработать сайт на базе Wordpress (gk-orlan.ru). Сайт в настоящее время наполняется и будет наполнятся в ближайшие пару недель, оформление идет по образу и подобию аналогичных сайтов, оформление происходит в Elementor Pro. Страница ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется раскрутка нового сайта промышленной тематики. Поисковое продвижение по Яндекс и Гугл, поднятие ИКС.Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт3 года назад
Продвижение канала Яндекс ДЗЕНДоброго дня!•••Необходимо создать с нуля и продвинуть канал в Яндекс дзен (цель Аудитория 100 000 человек)•••Тематика организация праздников: юбилеев, корпоративов, дней рождения, выписки из роддома, предложение руки и сердца•••Цель канала: продвижение услуг ...Продвижение в ЯндексКопирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо продвижение в Яндекс Директ, интересный востребованный Не массовый сегмент, бюджет для начала 50000 в месяц.Продвижение в ЯндексКонтекстная реклама38 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно настроить продвижение сайта знакомств для взрослой аудитории в Яндекс, Google. Сайт : [url=https://v-swinge.com/]https://v-swinge.com/[/url]Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Создать под ключ лендинг в 3-4 листа об онлайн-школе финского языка с возможностью добавления материала самостоятельно. Цвета хочется голубой, синий, оранжевый. Тема: природа, Хельсинки, технологии, обучение... Простой, но эффектный дружелюбный дизайн для людей разного возраста. ...Продвижение в ЯндексСайты «под ключ»49 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется сайт - https://legswood.ru. Тип сайта - каталог товаров. Тематика - точеные изделия из дерева и токарные работы по дереву на заказ. Необходимо наполнение сайта текстами и продвижение в яндексе. При необходимости - мелкая доработка сайта ...Продвижение в ЯндексПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт4 года назад