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  • Продвижение на Яндекс Картах. Ниша питомник растений Санкт-Петербург

    Ищу специалиста по продвижению компаний на Яндекс Картах по нише питомник растений санкт-Петербург. Нужен опытный специалист в этой области

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Проектная работа (3 мес) по маркетингу и рекламе (ком.недвижимость)

    $1200

    Ведем поиск самозанятого /ИП для проектной работы на 3 месяца для сотрудничества с консалтинговой компанией IDEM.  Основные задачи: Вывод на рынок нового направления услуг компании; Вывод на рынок зонтичного бренда; Разработка/ коррекция элементов фирменного стиля; Работа с лендингами (при необходимости ...

    Продвижение в Яндекс
    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • SEO оптимизация и продвижение

    Сайт: odvme.com/ru.odvme.com. Тематика: каталог софта для андроид и виндовс. Требуется комплексное продвижение в Яндекс и Гугл. Основная метрика которая для меня будет результатом, трафик из ПС.

    AndroidSEO-оптимизацияПродвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • SEO-аудит сайта

    Требуется провести профессиональный SEO-аудит сайта с последующей выработкой рекомендаций по развитию и продвижению в Яндекс и Google. Сайт планируется переделывать, переносить на другой движок и, возможно, объединять с другим, но хотелось бы понимать ту ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайтаПродвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Seo продвижение в Яндекс. Интернет магазин

    Здравствуйте всем! Необходимо продвинуть в ЯНДЕКСЕ!!!! Регион РОССИЯ и отдельно СПБ и МСК. (сайт англ буквами гпросменру) У нас есть уже старый интернет магазин книг ( около 500 товаров). Уже продвигали и сейчас есть результат , ...

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Продвижение в яндекс услугах

    Сфера деятельности компании: проектирование, монтаж навесных вентилируемых фасадов.Интересуют обращения из: Москва, Балашиха, Люберцы, Мытищи, Химки, Видное.Необходимо:1) заполнить каталогом услуг компании.2) подобрать качественные фотографии3) разработка и подбор стратегии для продвижения товаровувеличение количества обращений4) оптимизировать затраты на ...

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Продвижение сайта яндекс/гугл

    Здравствуйте, необходима оптимизация и продвижение сайта по тематике Кабельно-проводниковая продукция, по средне и больше низко частотным запросам. Просьба указать бюджет и примерный план работ.

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO специалист для сайта по ремонту и изготовлению пластиковых окон

    Ищу специалиста по Яндекс Директ и/или Google Adwards У нас есть сайт по ремонту и изготовлению пластиковых окон Раньше над ним работали некоторые маркетологи и SEO специалисты, на сколько я знаю. Но сам сайт выглядел Совершенно ...

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • CEO продвижение сайта

    Добрый день! Есть сайт https://levigra.ru/ Нужно CEO продвижение в Яндекс и Google. Вывод в ТОП-10 выдачи. Анализ текущих позиций делаю с помощью сервиса labrika, соответственно результат буду отслеживать там же. Оплата по договоренности. Для предметного диалога, ознакомьтесь, пожалуйста, с ...

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в сео продвижении сайта, Яндекс приоритет

    $500

    Имеется сайт со стабильным н/ч трафиком. Для начала Требуется: 1. Выявить проблемы которые сейчас есть, и предложить варианты их решения. Провести технический аудит сайта. 2, Увеличить ИКС сайта. Нужно свежее видение вопроса от человека, который хорошо разбирается в ...

    Аудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизацияПродвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение стоматологии в СПб

    День добрый, специалисты. Необходимо продвижение в Яндексе и Google частной стоматологической клиники по Санкт-Петербургу. ВВОДНЫЕ: 1. В настоящее время имеется 2 отделения по городу 2. У клиники есть старый сайт, которому уже 3 года 3. Есть некоторая репутация и узнаваемость ...

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO подготовка сайта к продвижению в Яндекс и Google

    Всем привет! Необходимо доработать сайт на базе Wordpress (gk-orlan.ru). Сайт в настоящее время наполняется и будет наполнятся в ближайшие пару недель, оформление идет по образу и подобию аналогичных сайтов, оформление происходит в Elementor Pro. Страница ...

    WordPressElementorПродвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение канала Яндекс ДЗЕН

    Продвижение канала Яндекс ДЗЕНДоброго дня!•••Необходимо создать с нуля и продвинуть канал в Яндекс дзен (цель Аудитория 100 000 человек)•••Тематика организация праздников: юбилеев, корпоративов, дней рождения, выписки из роддома, предложение руки и сердца•••Цель канала: продвижение услуг ...

    Продвижение в Яндекс
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг

    Создать под ключ лендинг в 3-4 листа об онлайн-школе финского языка с возможностью добавления материала самостоятельно. Цвета хочется голубой, синий, оранжевый. Тема: природа, Хельсинки, технологии, обучение... Простой, но эффектный дружелюбный дизайн для людей разного возраста. ...

    Продвижение в Яндекс
    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта

    Имеется сайт - https://legswood.ru. Тип сайта - каталог товаров. Тематика - точеные изделия из дерева и токарные работы по дереву на заказ.  Необходимо наполнение сайта текстами и продвижение в яндексе. При необходимости - мелкая доработка сайта ...

    Продвижение в Яндекс
    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    4 года назад