Требуется создание и настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ для автосервиса в Уфе. Оффер включает бесплатное удаление катализатора, пламегаситель и прошивку. Необходима оптимизация РК в течение тестового периода в 1 неделю. Ориентировочная стоимость заявки до 500 рублей. Работа возможна на действующем аккаунте.
Продвижение через директ. Разработка семантики
Продвижение через яндекс директ. Разраотка сементич ядра и т.д.
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