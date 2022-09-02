Требуется опытный таргетолог для запуска серой рекламы в Яндекс. Бюджет полностью покрывается, оплата составляет 3-7$ за каждый лид. Объемы от 10000 до 50000$ в месяц. Ищем только специалистов с опытом работы в Яндекс.