Настройка компании в Яндекс.Директ

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Закрыт3 заявки231 просмотр

Добрый день,

в связи с расширением проекта, хотим отдать введение компании в Яндекс.Директ профессионалу.

Бюджет: 5 тыс. $ в месяц

Накоппленная статистика: c 2019 года

Опыт: обязателен опыт работы с крупными проектами и большим траффиком, который необходимо будет показать.

Тестовое задание:

в рамках бюджета 30$, вы создаете РК на определенную посадачную страницу в рамках нашего аккаунта, мы смотрим на результаты, по итогам которого отдаем Вам данный проект и оплачиваем дальнейшую настройку РК для всего проекта.

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