Требуется специалист для анализа эффективности контекстной рекламы в Google по тематике экскурсий. Ищем опытного исполнителя для улучшения результатов и оптимизации рекламных кампаний.
Настройка компании в Яндекс.Директ
Добрый день,
в связи с расширением проекта, хотим отдать введение компании в Яндекс.Директ профессионалу.
Бюджет: 5 тыс. $ в месяц
Накоппленная статистика: c 2019 года
Опыт: обязателен опыт работы с крупными проектами и большим траффиком, который необходимо будет показать.
Тестовое задание:
в рамках бюджета 30$, вы создаете РК на определенную посадачную страницу в рамках нашего аккаунта, мы смотрим на результаты, по итогам которого отдаем Вам данный проект и оплачиваем дальнейшую настройку РК для всего проекта.
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