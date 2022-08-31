Требуется настройка РСЯ в Yandex Direct для рекламы недвижимости в Дубае с фокусом на русскоязычную аудиторию СНГ и Прибалтики. Предоставляется баннерная сеть и ключевые запросы. Опыт в данном сегменте и знание таргета в Facebook/Instagram приветствуются. Учитывайте VPN и BLOCK в настройках.