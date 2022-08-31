Необходимо провести аудит Google Ads с акцентом на проверку настроек товарной кампании. Основная задача — проанализировать причины роста цены кликов и предложить решения для оптимизации расходов.
Нужно настроить рекламу в Яндекс или ВК на лендинг с услугами
Имеется четыре лендинг с услугами.
Нужно под каждый настроить рекламу оптимальным образом,
чтобы пошел поток лидов.
Тематика: разработка ПО, услуги разработки ПО и т.д.
Аккаунт с пополнением предоставляем,
устанавливаете результат - цену - после демонстрации умений вносим оплату.
Оплата на рос карты, либо вебмани, киви
Пишите цену за свою услугу, все обсуждаем индивидуально.
Обязательное наличие кейсов, Антиспам - матрешка
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