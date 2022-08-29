Добрый день. Требуется настроить РСЯ в Yandex Direct - недвижимость в Дубае. Трафик на русскоязычную аудиторию. СНГ + Прибалтика.

Баннерную сеть предоставим.

Ключевые запросы по недвижке.

Кейсы в данном сегменете будут плюсом. А так же рассмотрим возможную коммуникацию с Facebook / Instagram по таргету / ретаргету - pixel (учесть VPN и BLOCK).