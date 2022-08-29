Яндекс - Настроить РСЯ - недвижимость в Дубай

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок218 просмотров

Добрый день. Требуется настроить РСЯ в Yandex Direct - недвижимость в Дубае. Трафик на русскоязычную аудиторию. СНГ + Прибалтика.

Баннерную сеть предоставим.

Ключевые запросы по недвижке.

Кейсы в данном сегменете будут плюсом. А так же рассмотрим возможную коммуникацию с Facebook / Instagram по таргету / ретаргету - pixel (учесть VPN и BLOCK).

3 года назад
denisftomov
Денис 
33 года
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Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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#1
Контекстная реклама
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