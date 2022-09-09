Ищем специалиста для настройки поисковых рекламных кампаний в Google Ads и YouTube для Европы, СНГ, США и ЛА. Необходим опыт в сборе семантики на разных языках, создание ТЗ носителям языков и сбор релевантных видео/каналов с YouTube. Также требуется умение давать правильные ТЗ на креативы.