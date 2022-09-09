Консультативная помощь по настройке компании в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок353 просмотра

Знание Google Analytics приветствуются.

Рекламная компания уже запущена, есть настройки на цели в Google Analytics.

Однако все идет пока что криво. Поэтому нужен специалист.

Оплата PayPal

Google Ads
3 года назад
UneMed
58 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chernin
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Отлично поработали. спасибо
Оплата вчасна, швидка. Комунікація легка. Рекомендую до співпраці.

Заявки фрилансеров

Марк
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Леонид
 
54 года
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Артем
 
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43 года
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chernin
33 года
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9 месяцев назад
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