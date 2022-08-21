Требуется профессиональное оформление страницы на Яндекс Дзен с графическими вмешательствами. Необходимо создать уникальный и привлекательный дизайн, который привлечет внимание пользователей и улучшит визуальное восприятие контента.
Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете.
Google AdWords.
Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете.
Необходима настройка и ведение РК.
Тематика — NFT, Crypto, GameFi, P2E.
Важен ваш опыт с проектами на западный рынок.
Срочно!
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