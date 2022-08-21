Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете.

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Закрыт2 заявки437 просмотров

Google AdWords.

Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете.

Необходима настройка и ведение РК.

Тематика — NFT, Crypto, GameFi, P2E.

Важен ваш опыт с проектами на западный рынок.

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Google AdsNFT
3 года назад
dmtravx
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Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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