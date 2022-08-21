Требуется контекстолог с опытом работы в сфере образования и инфобиза. Необходимо предоставить примеры успешных проектов, анализ случаев, когда реклама не оправдывала вложения, а также информацию о средних бюджетах и этапах работы. Интересует возможность начала проекта сразу и стоимость услуг.