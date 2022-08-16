Требуется настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и других ценных товаров в Маями. Необходимы кейсы успешных проектов в США и Европе. Реклама должна привлекать клиентов к физической точке или к специалистам для оценки и выплаты.
Контекстолог с опытом в сферах образования, инфобиза, обучения
Добрый день,
ищу контекстолога с опытом работы с образовательными или инфобиз проектами.
Пожалуйста напишите:
1) С какими образовательными проектами работали, какие были результаты
2) Были ли случаи когда в таких проектах реклама " не оправдывала вложения"? Что делали в этом случае?
3) С какими бюджетами всреднем работаете?
4) Есть ли у вас возможность взять настройку проекта прямо сейчас? Какая в этом случае этапность работы и сколько дней займет каждый из этапов?
5) Стоимость ваших услуг
Благодарю
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