Добрый день,

ищу контекстолога с опытом работы с образовательными или инфобиз проектами.

Пожалуйста напишите:

1) С какими образовательными проектами работали, какие были результаты

2) Были ли случаи когда в таких проектах реклама " не оправдывала вложения"? Что делали в этом случае?

3) С какими бюджетами всреднем работаете?

4) Есть ли у вас возможность взять настройку проекта прямо сейчас? Какая в этом случае этапность работы и сколько дней займет каждый из этапов?

5) Стоимость ваших услуг

Благодарю