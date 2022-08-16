Требуется настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и других ценных товаров в Маями. Необходимы кейсы успешных проектов в США и Европе. Реклама должна привлекать клиентов к физической точке или к специалистам для оценки и выплаты.
Настройка контекстной рекламы в Google (поиск), Yandex (поиск и РСЯ),
Необходимо будет создавать и вести рекламные кампании в Google и Яндекс для интернет-магазина по нескольким нишам.
Все подробности в переписке либо при аудите.
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