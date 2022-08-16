Настройка контекстной рекламы в Google (поиск), Yandex (поиск и РСЯ),

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок281 просмотр

Необходимо будет создавать и вести рекламные кампании в Google и Яндекс для интернет-магазина по нескольким нишам.

Все подробности в переписке либо при аудите.

3 года назад
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