Требуется провести аудит сайта и разработать стратегию контекстной рекламы в Яндекс и Google для привлечения новых веб-мастеров и регистраций. Задачи включают анализ рекламы конкурентов, формирование плана маркетинговых работ, сбор семантики, настройку Google Analytics и Яндекс Метрики, а также запуск и оптимизацию рекламных кампаний. Бюджет на контекст обсуждается отдельно.