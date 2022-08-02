Необходим анализ работы контекстной рекламы в Яндекс Директ с последующей корректировкой и ведением рекламных кампаний. Ожидается улучшение эффективности рекламы и оптимизация затрат.
Нужны заявки в онлайн-магазин
Ниша: постельное белье. Ссылки на кейсы и условия работы присылайте в форму - https://forms.gle/5219dCcn8CA1pNi57
Заявки фрилансеров
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