О нас: прямой рекламодатель, партнерская СРА-сеть. Ниша, гео - нутра, офферы на Бурж (Европа, Азия, Латам). Цель: привлечение новых веб-мастеров, привлечение новых целевых регистраций. Первая задачаПровести анализ и разработать стратегию. Посмотреть и проанализировать контекстную рекламу конкурентов. Сформировать стратегию продвижения в Google, Яндекс. На выходе мы ждём план по маркетинговым работам: примерный бюджет на контекст, список сервисов, каналы и примеры таргетингов и ключей (но не семантическое ядро целиком разумеется).Вторая задачаСобрать семантику, вайт и блек. Настроить google analytics и яндекс метрику. Составить медиаплан. Написание текстов, создание баннеров (возможно через другого подрядчика). Запуск и оптимизация рекламных кампаний. Бюджет на контекст отдельно