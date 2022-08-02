Аудит сайта и контекст Яндекс, Google

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки278 просмотров

О нас: прямой рекламодатель, партнерская СРА-сеть. Ниша, гео - нутра, офферы на Бурж (Европа, Азия, Латам). Цель: привлечение новых веб-мастеров, привлечение новых целевых регистраций. Первая задачаПровести анализ и разработать стратегию. Посмотреть и проанализировать контекстную рекламу конкурентов. Сформировать стратегию продвижения в Google, Яндекс. На выходе мы ждём план по маркетинговым работам: примерный бюджет на контекст, список сервисов, каналы и примеры таргетингов и ключей (но не семантическое ядро целиком разумеется).Вторая задачаСобрать семантику, вайт и блек. Настроить google analytics и яндекс метрику. Составить медиаплан. Написание текстов, создание баннеров (возможно через другого подрядчика). Запуск и оптимизация рекламных кампаний. Бюджет на контекст отдельно

3 года назад
shamyanna
Анна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
106 отзывов
3 года назад
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