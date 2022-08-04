Необходима настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс Директ для привлечения пользователей к интерактивной системе профориентации. Целевая аудитория - родители и школьники, которые должны оставлять заявки на сайте. Ищем опытного специалиста, готового поддерживать и масштабировать успешные результаты. Возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах.