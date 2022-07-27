Реклама гостевого дома

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок377 просмотров

Есть гостевой дом, хотелось бы что бы его везде зарегитсрировали и дали действенную рекламу по городу. Выслушаю любые предложения.

3 года назад
otpysk
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антонина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Марк
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва
3 года назад
#1
Контекстная реклама
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
20 часов назад
25 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание и запуск Google AdWords

    Требуется специалист для создания и запуска контекстной рекламы Google AdWords. Необходимо настроить рекламную кампанию для сайта по определенной тематике, обеспечив успешный запуск и привлечение целевой аудитории.

    Google Ads
    Контекстная реклама20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реклама гугл

    Ищется специалист по контекстной рекламе для ведения кампаний в Google. Необходимо правильно настроить аудиторию и конверсии, а также внести изменения на сайт при необходимости. Ожидается индивидуальный подход и профессиональная настройка рекламы.

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Зовнішня реклама (борд 3*6)

    Необхідно створити макет зовнішньої реклами (борд 3*6) для служби таксі 'LUBIMOE TAXI'. Реклама повинна містити інформацію про додаток, короткий номер 8800 та доступні ціни на поїздки від 40 грн.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение Яндекс директ

    Требуется специалист по ведению контекстной рекламы в Яндекс Директ для ниши продажи бетона. Задачи включают улучшение количества кликов, конверсии и снижения стоимости заявки. Ожидается анализ текущих кампаний и разработка эффективной стратегии.

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Трафик на Вебинар. 2 раза в неделю. Сложная аудитория. Инвесторы. Плат

    Ищется специалист по контекстной рекламе для привлечения трафика на вебинары, проводимые 2 раза в неделю. Аудитория - профессиональные инвесторы. Предлагается высокая оплата для качественного маркетолога.

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать РК яндекс.директ (поиск+рся) мех. штукатурка и мех.стяжка

    Необходимо создать две рекламные кампании в Яндекс.Директ: поиск и РСЯ для услуг механической штукатурки и стяжки пола. Использовать общие ключевые слова, такие как 'штукатурка' и 'стяжка'. Опыт в настройке рекламы в данной сфере приветствуется. Укажите стоимость работы и срок выполнения 1-2 дня.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Налаштування контекстної реклами

    Шукається спеціаліст для налаштування контекстної реклами специфічного продукту - протиугінних систем. Робота вимагає постійного тестування та уваги. Ідеальний кандидат має бути знайомим з автомобільною тематикою та мати достатньо вільного часу для виконання завдання.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад