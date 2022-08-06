Сделать РК яндекс.директ (поиск+рся) мех. штукатурка и мех.стяжка

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен10 заявок256 просмотров

Нужно сделать рекламные кампании 2 шт.: поиск и РСЯ.

На две услуги: механическая штукатурка и стяжка пола. Общие ключи как "штукатурка", "стяжка" тоже использовать.

Регион: 1 город РФ.

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Опыт настройки рекламы в данной сфере будет плюсом.

В отклике, пожалуйста, указывайте стоимость всей работы.

Срок: 1-2 дня

3 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$100
30 дней
Escrow
Хорошая работа, а главное сделано все очень быстро. Грамотные ключи, хорошие объявления и оперативное взаимодействие.
С Виталием очень было приятно работать! Оплата в срок, оперативная обратная связь.

Заявки фрилансеров

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3 года назад
3 года назад
RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
#1
Контекстная реклама
Роман
 
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