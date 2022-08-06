Необходим арбитражник или таргетолог с опытом работы с зарубежным трафиком, в том числе США, некоторыми странами Европы и Азии. Требуется умение работать с Facebook Ads, Twitter Ads, Taboola и Google Ads, а также прохождение модерации и предотвращение фрода на этих платформах.