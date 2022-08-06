Шукається спеціаліст для налаштування контекстної реклами специфічного продукту - протиугінних систем. Робота вимагає постійного тестування та уваги. Ідеальний кандидат має бути знайомим з автомобільною тематикою та мати достатньо вільного часу для виконання завдання.
Сделать РК яндекс.директ (поиск+рся) мех. штукатурка и мех.стяжка
Нужно сделать рекламные кампании 2 шт.: поиск и РСЯ.
На две услуги: механическая штукатурка и стяжка пола. Общие ключи как "штукатурка", "стяжка" тоже использовать.
Регион: 1 город РФ.
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Опыт настройки рекламы в данной сфере будет плюсом.
В отклике, пожалуйста, указывайте стоимость всей работы.
Срок: 1-2 дня
Выбранный исполнитель
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