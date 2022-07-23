Необходимо провести анализ настроек в акаунте Гугл АДС. При необходимости сделать правки (согласование с заказчиком) Оптимизировать и улучшить все процессы в акаунте.

Правильно видоизменить структуру торговых компаний и групп, подгрупп в них.