Создать с "0" рекламу для гида в Барселоне

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок331 просмотр

Ищу партнера для длительного сотрудничества.  Вы - ведете рекламу и получаете заказы (и деньги бронирования).  Я - провожу замечательные экскурсии. 

Ориентация на русскоязычный сегмент, но не Россия (Украина, Прибалтика, Европа, Израиль, США, Австралия, Канада и т.д.).

3 года назад
mkorob305
Михаил 
60 лет
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Рома
 
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Контекстная реклама
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