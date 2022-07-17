Настроить Яндекс Директ и РСЯ для B2C ниши

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок538 просмотров

Ищу специалиста по контекстной рекламе для интернет магазина матрасов.

Мы производитель матрасов с небольшим ассортиментом, но очень качественным товаром, продаем по всей России.

Нужен специалист который работал со сложными b2c нишами, в идеале того у кого уже есть успешный и подтвержденный опыт привлечения лидов в нише интернет-магазина матрасов.

В откликах укажите пожалуйста:

-с какими смежными нишами работали и каких результатов достигали

-бюджет за настройку и ведение

3 года назад
guest_16580492286938
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