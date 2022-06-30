Необходимо перенести настроенный кабинет Google Ads на другой аккаунт и отредактировать цены на рекламные кампании. Ожидается качественная настройка контекстной рекламы с учетом текущих параметров.
Реклама в Тиндер
Необходимо настроить и разместить рекламу в tinder с таргетом на определённый город.
Заявки фрилансеров
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