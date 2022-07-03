Требуется специалист для настройки таргетированной рекламы на бесплатный мастер-класс по комедийной импровизации в центре Москвы. Необходимо привлекать не менее 5-10 заявок в день. Оплата за лидов предпочтительна. Рассматриваются различные платформы, включая Instagram и ВК. Опыт привлечения участников на живые мероприятия будет преимуществом.