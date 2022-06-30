Требуется улучшить конверсию посадочной страницы на CMS Joomla после запуска контекстной рекламы. Цель - увеличить количество звонков при наличии кликов. Необходим анализ текущей страницы и предложения по ее оптимизации.
Рекламная кампания профессиональной литературы для реабилитологов
Создать рекламную компанию книжного магазина. Реклама вк и тг
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по продвижению детской мебели из натурального дерева через контекстную рекламу. Необходимо определить концепцию и запустить рекламу с целью лидогенерации. Оплата фиксированная плюс процент за эффективность. Опыт и кейсы в данной нише обязательны.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настройка рекламы в Instagram для продвижения страницы и привлечения целевой аудитории в области криптовалют. Важно избегать скамов и негативного контента. Ожидается создание эффективной рекламной кампании, направленной на целевые группы пользователей.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется помощь в управлении рекламной кампанией в Google Ads. Необходимо проанализировать текущие настройки, дать советы по ремаркетингу и ответить на вопросы о правильной установке кодов. Ожидается экспертное мнение по улучшению эффективности рекламы.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищутся услуги по контекстной рекламе для разработки и управления рекламными кампаниями. Необходимо создание эффективных объявлений и настройка таргетинга для достижения целевой аудитории.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется заполнение таблицы для проекта контекстной рекламы Google. Работа включает обработку данных для указанного сайта. Ожидается внимательность и точность в выполнении задания.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для разблокировки аккаунта Google Ads, связанного с услугами фотографа в Испании. Причина блокировки - подозрительные платежи. Требуется опыт в подобных случаях.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки таргетированной рекламы в Facebook, ориентированной на немецкоязычную аудиторию. Необходимо также создать баннер для рекламной кампании. Задача включает запуск рекламы и разработку визуального контента.Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется таргетолог для настройки рекламы с акцентом на привлечение заявок. Основное внимание на ключевых метриках: опыт работы, цена за лид и количество лидов. Проект постоянный, необходимо продемонстрировать успешные результаты в сборе лидов на вебинары или офлайн мероприятия.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настройка таргетированной и контекстной рекламы для продажи мебели на заказ. Оплата осуществляется за результат. Ищется компетентный исполнитель, заинтересованный в успешности проекта. Возможность дальнейшего сотрудничества на взаимовыгодных условиях.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт3 года назад