Ищется таргетолог для настройки рекламы с акцентом на привлечение заявок. Основное внимание на ключевых метриках: опыт работы, цена за лид и количество лидов. Проект постоянный, необходимо продемонстрировать успешные результаты в сборе лидов на вебинары или офлайн мероприятия.