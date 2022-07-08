Требуется специалист для настройки и размещения контекстной рекламы в Тиндер. Необходимо определить таргетинг на определённый город и подготовить рекламные материалы. Ожидается опыт в настройке рекламных кампаний в мобильных приложениях.
Настроить таргетинг в LinkedIn
Настроить рекламную кампанию в LinkedIn
Заявки фрилансеров
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