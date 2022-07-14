Расклеивание доменов в яндекс директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок201 просмотр

Необходимо провести анализ и предложить способы снятия фильтра яндекс директ с доменов.

У доменов разные юр. лица, разный дизайн сайтов, но схожие каталоги товаров.

3 года назад
Alex_musatov
Александр 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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