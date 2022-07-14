Требуется специалист по ведению контекстной рекламы в нише продажи бетона. Основные задачи: увеличение количества кликов, улучшение конверсии и снижение стоимости заявки. Необходим опыт в данной области и понимание специфики рынка бетона.
Контекстная реклама
Нужно посмотреть и улучшить контактную рекламу на сайте.
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